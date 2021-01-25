*denotes incumbent

Des Peres

Municipal Judge

Chuck Billings* – 13025 Winding Trail

Ward 1

James Osherow – 1431 Fawnvalley Dr.

Ward 2

Jim Kleinschmidt* – 619 Dougherty View Ct.

Ward 3

Sean P. Concagh* – 12369 Dunmorr Dr.

Glendale

Mayor

Mike Wilcox* – 3 Nolan Dr.

Ward 1

Paul Roettger* – 10 Clif Side Dr.

Ward 2

Sarah Vitale* – 1039 Glenmoor Dr.

Ward 3

Rich Fanning – 801 Brownell Ave.

Oakland

Mayor

Andrew M. Stewart* – 901 Woodleigh Cove

Ward 1

Tom Steuby*  – 819 Melshire Ave.

Ward 2

Emily A. Heaton –  901 Oakland Ave.

Rock Hill

Ward 1

Edward “Ed” J. Johnson*  – 336 Lithia Ave.

Ward 2

Sabrina J. Westfall*  – 913 Blossom Lane

Ward 3

Mary K. Wofford* – 1221 Charlane Ct.

Justin Wells – 9839 Boulder Ct.

Shrewsbury 

Ward 1

John M. Odenwald* – 7700 Weil Ave.

Ward 2

Elisa Reeves* – 7272 Murdoch Ave.

Lynn Stein – 5102 Deville Ave.

Ward 3 

Mike Travaglini * – 7805 Somerworth Ct.

Bette Welch – 5344 N. Kenrick Parke Dr.

Warson Woods

Ward 1 

Dawn Bickford* – 1426 Andrew Dr.

Ward 2 

Lucy Pfyl* – 832 Bricken Pl.

Ward 3 

Charles Luisetti* – 508 Monaco 

Ward 4

Jim Newman*  – 409 Doral Dr.

Kirkwood Schools

School Board

Vote For 2

Jean Marie Andrews* – 811 Rochdale

Angelina Bernardi* –  420 N. Harrison Ave.

Allen B. McCoy – 625 Laven Del Lane

Webster Schools

School Board 

Vote For 2 (no election)

Christine Keller* – 604 Atalanta Ave.

Kita Quinn* – 518 Crestvale Dr.