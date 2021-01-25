*denotes incumbent
Des Peres
Municipal Judge
Chuck Billings* – 13025 Winding Trail
Ward 1
James Osherow – 1431 Fawnvalley Dr.
Ward 2
Jim Kleinschmidt* – 619 Dougherty View Ct.
Ward 3
Sean P. Concagh* – 12369 Dunmorr Dr.
Glendale
Mayor
Mike Wilcox* – 3 Nolan Dr.
Ward 1
Paul Roettger* – 10 Clif Side Dr.
Ward 2
Sarah Vitale* – 1039 Glenmoor Dr.
Ward 3
Rich Fanning – 801 Brownell Ave.
Oakland
Mayor
Andrew M. Stewart* – 901 Woodleigh Cove
Ward 1
Tom Steuby* – 819 Melshire Ave.
Ward 2
Emily A. Heaton – 901 Oakland Ave.
Rock Hill
Ward 1
Edward “Ed” J. Johnson* – 336 Lithia Ave.
Ward 2
Sabrina J. Westfall* – 913 Blossom Lane
Ward 3
Mary K. Wofford* – 1221 Charlane Ct.
Justin Wells – 9839 Boulder Ct.
Shrewsbury
Ward 1
John M. Odenwald* – 7700 Weil Ave.
Ward 2
Elisa Reeves* – 7272 Murdoch Ave.
Lynn Stein – 5102 Deville Ave.
Ward 3
Mike Travaglini * – 7805 Somerworth Ct.
Bette Welch – 5344 N. Kenrick Parke Dr.
Warson Woods
Ward 1
Dawn Bickford* – 1426 Andrew Dr.
Ward 2
Lucy Pfyl* – 832 Bricken Pl.
Ward 3
Charles Luisetti* – 508 Monaco
Ward 4
Jim Newman* – 409 Doral Dr.
Kirkwood Schools
School Board
Vote For 2
Jean Marie Andrews* – 811 Rochdale
Angelina Bernardi* – 420 N. Harrison Ave.
Allen B. McCoy – 625 Laven Del Lane
Webster Schools
School Board
Vote For 2 (no election)
Christine Keller* – 604 Atalanta Ave.
Kita Quinn* – 518 Crestvale Dr.